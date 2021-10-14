Tartıştığı kişiyi vuran şahıs tutuklandı
Çorum’da geçtiğimiz günlerde İnönü Caddesi’nde tartıştığı şahsı silahla yaralayan kişi tutuklandı.
Güncel 14.10.2021, 22:31
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İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre göre önceden tanıştıkları anlaşılan iki şahıs arasında el-kol işareti yapma ve küfürleşme neticesi başlayan tartışmada, M.B isimli şahıs üzerinde bulunan tabanca ile T.Ş isimli şahsa iki kez ateş ederek yaraladı. Yaralı T.Ş hastaneye sevk edilirken, şüpheli M.B olay yerinden kaçtı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekiplerinin olayın ardından yaptığı çalışmalar sonucunda olayın faili olan M.B isimli şahıs iki gün sonra suç aleti tabanca ve yine üzerinde bulunan ikinci bir tabanca ile yakalandı.
Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çorum Cezaevi’ne konuldu.
(Haber Merkezi)
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