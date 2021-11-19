Tartıştığı husumetlisini, komando bıçağıyla ağır yaraladı

Olay, önceki gün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Mehmet D., ve Taner G., konuşmak için şehir merkezinde buluştu ve araçla Erzurum Dede yoluna gitti. Araçtan inen Mehmet D. ve Taner G., tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Taner G., komando bıçağıyla Mehmet D.’yi karın ve sırt bölgesinden bıçakladı. Arbede sırasında Taner G. ise elinden yaralandı. Ağır yaralı olarak Özel bir araçla hastaneye getirilen ve ameliyata alınan Mehmet D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay sonrası gözaltına alınan Taner G. ise ifadesinin ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.