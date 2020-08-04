“Tarsim 6 ayda 1.660.783 lira tazminat ödedi”

İl Hasar Tespit Komisyonu’nun ; Vali Yardımcısı Recep Yüksel başkanlığında toplanarak ilk toplantısını 16.04.2020 tarihinde gerçekleştirdiğini, olası doğal afetlerle ilgili yapılacak çalışmalar hakkında kararlar alındığını ve bu çalışmalarda görev alacak personelin görevlendirmelerinin yapıldığını belirten Ateş, 2020 yılında farklı zamanlarda gerçekleşen dolu ve aşırı yağıştan afetin şiddetine göre İl Merkez ve ilçelerindeki üreticilerin olumsuz etkilendiğini, doğal afetin meydana gelmesini müteakiben görevlendirilen hasar tespit ekiplerinin sahada incelemelerini yaparak, tutanak ve raporlarını hazırladığını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından Çorum’a 2019 yılında gönderilen 5.000.000,00 ₺ ödenekle üreticilerin yaralarını sarmak için hububat ve yem bitkileri tohumları tedarik edilerek, dağıtımının yapıldığını hatırlatan Ateş, 2020 yılında da Çorum’da karşılaşılan doğal afetler nedeniyle üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için İl Hasar Tespit Komisyonunun 08.07.2020 tarihli kararına istinaden Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından 6.715.481,00 ₺ ödenek talebinde bulunulduğunu ve bir önceki yıl olduğu gibi çiftçilerimizin yaralarının sarılmasının amaçlandığını belirtti.

Çorum’da 2020 yılı ilk altı aylık dönemde Tarsim Sigorta acenteleri tarafından 38.805 poliçenin kayda geçirildiğini anlatan Süleyman Ateş, 351.984 dekar alan, 16.023 büyükbaş hayvan, 18.951 küçükbaş hayvan, 288.360 kümes hayvanı, 5.681 arılı kovanın sigortalanarak, Tarsim’ce 1.660.783 TL tazminat ödendiğini dile getirdi. En fazla poliçenin İl Merkezinde en az ise poliçenin ise Oğuzlar’da kayda geçirildiğini anlatan Ateş, 2019 yılı verilerine göre Tarsim tarafından yaklaşık olarak 12.780.000 TL tazminat ödendiğini, 2018 yılında 33.200 poliçe kesilmiş iken 2019 yılında 38.535, 2020 yılının ilk altı ayında da 38.805 adet poliçe kesildiğini, yıldan yıla ilde poliçe sayılarında belirgin bir artış olduğunu ve tanıtım çalışmalarının bu artış üzerinde önemli bir katkısının bulunduğunu dile getirdi.(Haber Merkezi)