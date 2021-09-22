Tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık %29,38, aylık %1,98 arttı
TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre tarımsal girdi fiyat endeksi, 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,44, bir önceki yılın aynı ayına göre %29,38 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,05 artış gerçekleşti.
Güncel 22.09.2021, 18:30
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Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %0,68, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %2,20 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %27,01, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %29,78 artış gerçekleşti.
Yıllık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise %48,07 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) ve %43,37 ile bina bakım masrafları oldu. Buna karşılık, yıllık en az artış gösteren alt gruplar ise %9,90 ile tohum ve dikim materyali, %12,23 ile tarımsal ilaçlar ve %18,79 ile malzemeler oldu. (Haber Merkezi)
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