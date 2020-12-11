Tarımda havza bazında destek alacak ürünler belli oldu

Konu hakkında bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, bakanlığın oluşturduğu 2021 yılı Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında İlimizde tarımsal desteklemelerden faydalanılacak ürünlerin belli olduğunu açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2017 yılında başlatılan Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında ülkemizde arz açığı bulunan, stratejik öneme haiz, bölgesel önem arz eden, insan beslenmesi - sağlığı ve hayvansal üretim açısından önemli 21 üründe (buğday, arpa, çavdar, çeltik, dane mısır, tritikale, yulaf, mercimek, nohut, kuru fasulye, pamuk, soya, yağlık ayçiçeği, kanola, aspir, çay, fındık, zeytin-zeytinyağı, patates, soğan (kuru) ve yem bitkileri) mazot-gübre, sertifikalı tohumluk kullanımı, fark ödemesi, yem bitkileri için destekleme uygulamalarının yürütüldüğünü belirten Orhan Sarı, bu ürünlerin merkez ilçede Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Mercimek, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği,(Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates, Soğan (Kuru) olarak belirlendiğini dile getirdi.

İl Müdürü Sarı açıklamasının devamında şu görüşlere yer verdi: “Aşağıda yer alan Çorum ili 2021 üretim yılı havza üretim desenleri göz önünde bulundurularak çiftçilerimizin olası mağduriyetlerine sebebiyet verilmemesi için 30.06.2021 tarihinde sona erecek ÇKS başvurularında arazilerinde ekimini yapacağı ürünleri çiftçilerimizin eksiksiz bildirmeleri gerekmektedir. Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeli kapsamında desteklenen ürünlerin ekli listede belirtilen havzalar dışında yetiştirilmesi durumunda mazot-gübre, fark ödemesi, yem bitkileri, sertifikalı tohumluk kullanım desteği ödemesi yapılmayacaktır. Konu ile ilgili olarak çiftçilerimizin İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden bilgi almaları önem taşımaktadır. Desteklemelerde herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına tüm çiftçilerimize önemle duyurulur”

Buna göre il merkezi ve ilçe bazında desteklenecek ürünlerin listesi şu şekilde açıklandı: “ALACA: Arpa, Aspir, Buğday, Mısır (Dane), Mercimek, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği,(Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates, Soğan (Kuru) BAYAT: Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Patates BOĞAZKALE: Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, DODURGA: Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, İSKİLİP: Arpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, KARGI: Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates, LAÇİN: Arpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Nohut, Tritikale, Ayçiçeği,(Yağlık), Yem Bitkileri, MECİTÖZÜ: Arpa, Aspir, Buğday, Mısır (Dane), Nohut, Tritikale, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri, Soğan (Kuru) MERKEZ: Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Mercimek, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği,(Yağlık), Yem Bitkileri, Yulaf, Patates, Soğan (Kuru), OĞUZLAR: Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Yulaf, ORTAKÖY: Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Mercimek, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri,,Soğan (Kuru), OSMANCIK: Arpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Tritikale, Yem Bitkileri, Yulaf, Patates, Soğan (Kuru), SUNGURLU: Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Mercimek, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği,(Yağlık), Yem Bitkileri, Soğan (Kuru), UĞURLUDAĞ: Arpa, Buğday, Çeltik, Mısır (Dane), Mercimek, Nohut, Tritikale, Ayçiçeği,(Yağlık), Yem Bitkileri, Patates”

(Haber Merkezi)