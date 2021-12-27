Tarımda eğitim almış mezunlara hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında hayata geçirilen “Kırsal Kalkınmada Uzman Eller” projesinin desteklenmesi için tebliğ yayınlandığı bildirildi.

Tebliğ hakkında bilgiler veren Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, “Kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden, meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin eğitimli, uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmek, eğitimli işgücü ile tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmak, kırsal alandaki tarımsal üretim yapan işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımlara hibe desteği verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Tebliğe aşağıdaki web adresinden ulaşılabilir. Müracaatlar İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılacaktır” dedi.

Tarım Müdürü Sadrı tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211224-13.html adresinden ulaşılabileceğini bildirdi.

(Volkan SINAYUÇ)

