“Tarımda Çorum’a pozitif ayrımcılık yaptık”

Anitta Otel’de düzenlenen sektör temsilcileri toplantısında “Çorum’a heybemiz boş gelmedik” diyen Bakan Pakdemirli, Çorum için müjdelerini şu şekilde sıraladı:

“Bitkisel üretimde 3 tane yeni projemiz var. 1 tanesi 16 bin dekar nohut ekilişi, 5 bin 300 dekar macar fiği ekilişi. 2 tane taş toplama makinesi. Hayırlı olsun. Hayvancılıkta Çorum’a pozitif ayrımcılık yapıyoruz. 1.1 milyon bütçe projesi ile büyükbaş hayvanlara ücretsiz suni tohumlama yapacağız. Akkaraman koyununu soy kütüğü kapsamına aldık. Kayıt tutan işletmelere yüz, bu işletmeden koç teke alımı yapanlara da 500 lira ödeme yapacağız. Koç teke merkezinden koç teke alımına da yüzde 50 hibe vereceğiz. Arı üreticilerimize alet ve ekipman hibesi destekleri veriyoruz. Yüzde 40 hibeli düve kapsamında da yaklaşık 2 Milyon TL bir hibemiz olacak. Kırsal Kalkınma Yatırım Destek programı kapsamında 51 projeye 6.6 Milyon TL destek verdik. Uzman Eller kapsamında da 100 Bin TL destek veriyoruz.”

Ormancılık alanında ise 2021 yılında 9 milyon TL bütçeli 6 projenin bulunduğunu dile getiren Bakan Pakdemirli, Çorum’a 1.6 milyon fidan dikeceklerini ve 500 bin fidan üretimi yapacaklarını duyurdu. Çorum’da 1 bal ormanı ve 3 mesire yeri kuracaklarını bildiren Pakdemirli, 55 aileye de 5 Milyon ORKÖY kredisi ve hibe desteği vereceklerini açıkladı.

Sulama alanında ise 915 Milyon TL maliyetle 15 tane projenin bulunduğunu sözlerine ekleyen Pakdemirli, son 19 yılda Çorum'a da 8,4 milyar lira destek verdiklerini söyledi.

Hayvansal üretiminde Çorum özelinde kırmızı et ortalama verimin yüzde 30 arttığını kaydeden Pakdemirli, “Karkas et 320 kiloya çıkmış. Süt ortalama verimi de yüzde 110 artışla 4 bin 200 litreye çıkmış. Bunun da anlamı şu; bir inekten 2 ineğe denk süt, 3 sığırdan da 4 sığıra denk et almaya başlamışız. 2020 yılında 371 bin dekar alanı üretime kazandırdık. Nadas alan ülke çapında 2,1 milyon dekar azaldı. Cumhuriyet tarihinde ilk defa nadas alanlarında ciddi azalış var. Bunun da anlamı şu; çiftçimiz, üreticimiz tohuma küsmüş değil. Üretmeye devam ediyor, ektiğinden para kazanmaya, helalinden para kazanmaya devam ediyor. İnşallah daha bol ve bereketli olur” dedi. (Taner ŞİMŞEK)