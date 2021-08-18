“Tarımda büyük mesafe kat ettik”

AK Parti MYKY Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, tarımda büyük mesafeler kat edildiğini belirterek, “Özellikle sulu tarımda 2002’den önce ekilebilir arazilerimizin yüzde 10’u sulanırken, şuan yüzde 55’i sulanıyor. Tarlaya suyu getirmezseniz hiçbir şey olmaz. Ahtım, Çorum’da ekilebilir arazilerinin tamamını suyla buluşturmak” dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde düzenlenen makine ekipman dağıtım töreninde konuşan Ceylan, “Başarı için birlik önemli. Çorum, bu konuda büyük bir başarı sağladı. Çorum’da bir iş yapılacaksa, mutlaka bize birilerinin destek olması gerekiyor. Son 3 yılda tarımla ilgili sivil toplum örgütleri, bunu fazlasıyla yapıyorlar. Onlar çalıştıkça biz de mecburen onlarla birlikte daha fazla gayret gösteriyoruz. Onların yaptığı işler de kırsala, çiftçilerimize yarıyor. 257 süt sağım makinasını burada sizlere dağıtıyoruz. Kurada çıkmayanlara söyleyin, bir dahaki sene onlara da vereceğiz. Yeter ki bir olalım, beraber olalım, al bayrağın altında Türkiye olalım” ifadelerini kullandı.

Tarımda yaşanan sorunları bildiğini kaydeden Ceylan, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Hem ziraat mühendisiyim hem de çiftçilik yapan bir kardeşinizim. Zamanla o sorunları da çözeceğiz. 2002’den itibaren şöyle bir baktığımızda tarımda büyük mesafeler kat ettiğimizi görüyoruz. Özellikle sulu tarımda 2002’den önce ekilebilir arazilerimizin yüzde 10’u sulanırken, şuan yüzde 55’i sulanıyor. Tarlaya suyu getirmezseniz hiçbir şey olmaz. Ahtım, Çorum’da ekilebilir arazilerinin tamamını suyla buluşturmak.

Hayat devam ettiği sürece eksiğimiz, gediğimiz bitmez. Ancak şu salgın illetinden kurtulmamız gerekiyor. Bunun da tek yolu aşılamadan geçiyor. Çorum olarak hamdolsun yüzde 75’i tamamladık. Salgından kurtulmadığımız sürece bize rahat yok.”

Konuşmasının devamında onkoloji merkeziyle ilgili gelişmeleri de aktaran Ceylan, “Çorum’a kanser hastanesi yapıyoruz, hayırlı uğurlu olsun. 2022’den itibaren hastalarımız artık Ankara’ya gitmeyecek. Bu, bana göre 100 yılın yatırımı. 6 aylık bir süresi kaldı. Onu da bitirip sizin hizmetinize sunacağız” dedi. (Taner ŞİMŞEK)