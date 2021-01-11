Tarım’da 61 personel için sözleşme yenilendi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında İl Müdürlüğü bünyesine çalışmakta olan 61 çalışanın sözleşmeleri törenle imzalandı.

İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen sözleşme imza törenine; İl Müdürü Orhan Sarı, İl Müdür Yardımcısı İbrahim Baykal, İl Müdür Yardımcısı Erdem Kolabaş, Hay.Sağ.Yet.ve Su Ürn. Şube Müdürü Mustafa Özankaralı, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Arzu Özkader, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Kenan Erdem, Çayır Mera Şube Müdürü Vasfi Dolak, Gıda ve Yem Şube Müdürü Perihan Durna, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Ali Yiğit ve il genelinde görev yapacak sözleşmeli personel katıldı.

İl Müdürü Orhan Sarı imza töreninde yaptığı konuşmasında; Çorum tarımı hakkında bilgi vererek, “Burada sözleşmelerini yenilediğimiz personelimizi genç dinamik, heyecanlı olarak görmekten gayet mutluyum. Hepinizden bu heyecanınızı sahaya yansıtmanızı ve özverili bir şekilde çalışmanızı bekliyorum. Tüm çalışmalarda, Bakanlığımızı ve Devletimizi temsil ettiğinizi asla unutmayın. Davranışlarınızla ve çalışmalarınızla örnek bireyler olacağınıza güveniyor ve hep birlikte daha çok şeyler yapacağımıza inanıyorum” dedi.

(Haber Merkezi)