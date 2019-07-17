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Tarım-ÜFE azaldı

Tarım-ÜFE Haziran ayında yüzde 2,97 azaldı.

Tarım-ÜFE azaldı

Tarım-ÜFE Haziran ayında yüzde 2,97 azaldı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 01:07
Tarım-ÜFE azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 Haziran dönemi tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,97 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,98, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 21,33 artış gösterdi. Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 3,02, ormancılık ürünlerinde yüzde 4,04, ve balıkçılıkta yüzde 0,42 azalış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6,83, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,73 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3,76 artış gerçekleşti. Alt tarım gruplarından; canlı sığırlar, bunlardan elde edilen işlenmemiş süt yüzde 5,71, tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar yüzde 4,35, diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler yüzde 1,14 artış, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 8,02, yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyveler yüzde 7,33 ve diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler yüzde 3,33, azalış gösterdi.

Haziran 2019'da 82 maddeden; 1 madde bu ay endekse girerken, 34 maddenin fiyatlarında artış, 39 maddenin fiyatlarında azalış, 8 maddenin fiyatlarında ise değişim olmadı.

(Emre URAL)

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