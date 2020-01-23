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Tarım-ÜFE % 2.17 arttı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) 2019 yılı Aralık ayında yıllık yüzde 16,07, aylık yüzde 2,17 arttı.

Tarım-ÜFE % 2.17 arttı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) 2019 yılı Aralık ayında yıllık yüzde 16,07, aylık yüzde 2,17 arttı.

23 Ocak 2020 Perşembe 00:25
Tarım-ÜFE % 2.17 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2019 yılı Aralık ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE' de (2015=100), 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,17, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,07, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,07 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,74 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,42 azalış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,18, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 5,49 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,11, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,56 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,58 artış gerçekleşti. Yıllık en fazla azalış yüzde 8,28 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar alt grubunda oldu. Alt gruplar itibarıyla 2019 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren diğer alt grup yüzde 5,23 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. 2019 yılı Aralık ayında endekste kapsanan 86 maddeden, 30 maddenin ortalama fiyatında azalış gerçekleşirken, 6 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 50 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

(Haber Merkezi)

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