Yıldız, Orhan Sarı’nın tarımla ilgili faaliyetleri bir kenara bırakıp siyasete soyunduğuna dikkati çekerek, “Köylünün tarım sorunlarını çözdün sıra partimize dil uzatmaya mı geldi? İYİ Parti Çorum Teşkilatı olarak seni kınıyoruz” dedi.

Erkan Yıldız’ın açıklaması şu şekilde:

“Sayın Orhan Sarı, görünen o ki tarım işlerini bırakmışsın, siyasete soyunmuşsun. Siyaset yapmak istiyorsan eğer bulunduğun konumdan istifa et ve siyasete soyun. İYİ Parti’yi HDP ile yan yana zikretmek senin haddine mi?

Konumuna ve makamına saygın olsun biraz. Köylünün tarım sorunlarını çözdün sıra partimize dil uzatmaya mı geldi? İYİ Parti Çorum Teşkilatı olarak seni kınıyoruz.” (Haber Merkezi)