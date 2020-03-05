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Tarım Müdürlüğü’ne 39 teknik personel atanacak

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Tarım ve Orman Köyişleri Komisyonu üyesi Ahmet Sami Ceylan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Çorum'a 39 teknik personel atanacağını bildirdi.

Tarım Müdürlüğü’ne 39 teknik personel atanacak

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Tarım ve Orman Köyişleri Komisyonu üyesi Ahmet Sami Ceylan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Çorum'a 39 teknik personel atanacağını bildirdi.

05 Mart 2020 Perşembe 23:12
Tarım Müdürlüğü’ne 39 teknik personel atanacak

Ceylan, Tarım ve Orman Bakanı ile yaptığı görüşmede, Tarım İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 39 teknik personelin atanacağını söyledi. Milletvekili Ceylan, Çorum’a 25 Ziraat mühendisi, 6 veteriner hekim, 4 gıda mühendisi ve 4 ziraat teknikeri atanacağını kaydetti.

Amaçlarının tarım ve hayvancılıkta önemli bir yere sahip olan Çorum'da hizmetin daha etkin bir şekilde sunulmasını hedeflediklerini kaydeden Ceylan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye desteklerinden dolayı teşekkür ederek, bu gelişmenin Çorum'a hayırlı olmasını temenni etti. (Haber Merkezi)

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