Tarım Müdürlüğü’ne 39 teknik personel atanacak

Ceylan, Tarım ve Orman Bakanı ile yaptığı görüşmede, Tarım İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 39 teknik personelin atanacağını söyledi. Milletvekili Ceylan, Çorum’a 25 Ziraat mühendisi, 6 veteriner hekim, 4 gıda mühendisi ve 4 ziraat teknikeri atanacağını kaydetti.

Amaçlarının tarım ve hayvancılıkta önemli bir yere sahip olan Çorum'da hizmetin daha etkin bir şekilde sunulmasını hedeflediklerini kaydeden Ceylan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye desteklerinden dolayı teşekkür ederek, bu gelişmenin Çorum'a hayırlı olmasını temenni etti. (Haber Merkezi)