Tarım işçilerinin bulunduğu minibüse silahlı saldırı: 3 yaralı

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Üyük köyü, Bağlar mevkisinde meydana geldi. Plakası tespit edilemeyen seyir halindeki otomobilde kimliği belirsiz kişiler tarafından, Kerep E. idaresindeki 20 AS 744 plakalı tarım işçilerinin bulunduğu minibüse ateş açıldı. Saldırganlar otomobille olay yerinden kaçarken, açılan ateş sonucu sürücü Kerep E., Gülsema A. (25)., ve Nezaket Ç. (58)., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAÇAN SALDIRGANLAR ARANIYOR

Jandarma ekipleri, minibüste bulunan tarım işçilerinin ifadelerine başvururken, İfadelerinde olayı anlatan tarım işçilerinin "Minibüsle hareket halindeydik, bizim araca doğru bir otomobil yaklaştı ve silahla peş peşe ateş açıldı" dediği öğrenildi.

Öte yandan silahlı saldırıyı gerçekleştiren iki kişinin kimliği ise kısa sürede tespit edilirken, jandarmanın olayın alacak verecek meselesinden kaynaklı olduğunu ve bu yönde çalışma yaptığı öğrenildi.