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“Tarım arazilerini imara açmak gelecek için tehlike”

CHP Belediye Meclisi Üyesi Ahmet Özdel, Çepni Mahallesi sınırları içinde bulunan bir arazinin ada parsel ve toplam alanının belirlenmesi ile ilgili gündeme gelinen maddede söz alarak tarım arazilerinin imara açılmaması gerektiğini ifade etti.

“Tarım arazilerini imara açmak gelecek için tehlike”

CHP Belediye Meclisi Üyesi Ahmet Özdel, Çepni Mahallesi sınırları içinde bulunan bir arazinin ada parsel ve toplam alanının belirlenmesi ile ilgili gündeme gelinen maddede söz alarak tarım arazilerinin imara açılmaması gerektiğini ifade etti.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 00:37
“Tarım arazilerini imara açmak gelecek için tehlike”

Daha önce tarım arazileri ile ilgili bir talebin Mayıs ayı içerisinde reddedildiğini hatırlatan Özdel, “Mayıstan Temmuz ayına kadar tarım arazisi ve alan üzerinde bir değişiklik olmadı ve tarım arazisi özelliğini koruyor. Tarım arazileri öncelikle belediyelerimizin dikkate alması gereken konulardır. Belediyelerin gelecek nesilleri de düşünmesi gerekir” dedi.

Geçen yıllarda tarım arazilerinin imara açıldığını, Çevreyolu yakınlarında buğdaylar içinde yükselen evlerin bu nedenle görüldüğünü belirten Özdel, “Biz Çorum Ovası’nı değişik yöntemlerle imara açmaya çalışıyoruz. Bakanlık bu arazi içinde imar çalışması yapılacak alanı işaretlememizi istiyor ancak bu daha sonra tekrar toplum yararı adı altında gelecek ve kabul etmemiz zorunda kalacağız. Belediye olarak şu kararı almamız lazım tarım arazilerinin imara açılmasına sebep mi olacağız yoksa bunu engelleyecek miyiz? Bir yıl önce cami açmışız bu yıl kamulaştırıp yıkmak için çabalıyoruz. CHP olarak bu talepte bulunan Çorumlu vatandaşın talebinin uygun olmadığını düşünüyorum. Ancak belediyemizin bu vatandaşa bir arazi tahsis etmesini bu şekilde herkesin kazançlı çıkacağına inanıyorum” dedi.

Yapılan itiraza cevap veren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da tarım arazilerinin mümkün olduğunca korunması ve sahip çıkılması gerektiğini kaydetti. Mayıs ayı içinde bu konunun reddedildiğini ancak Şehircilik Bakanlığı’nın arazinin ölçüsü paftası gibi konuların bildirilmesini istediğini anlatan Başkan Aşgın, mecburen bakanlığa cevap verilmesi gerektiğini ifade etti. (Erkan BAYATLI)

Son Güncelleme: 03.07.2019 01:09
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