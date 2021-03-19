“Tarihten silinmek istenen bir milletin şanlı destanı”

Karadaş ve Başaranhıncal’ın ortak mesajı şöyle:

“Büyük bir mücadele vererek kazandığımız destansı zaferin 106. Yıl dönümüne, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferine ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu zafer aynı zamanda, sarsılmaz birlik ve beraberliğimizin en önemli örneği ve tarihten silinmek istenen bir milletin, tüm imkânsızlıklara rağmen ‘Çanakkale Geçilmez’ diyerek vatanını korumak için verdiği mücadelenin şanlı destanıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak için canlarını hiçe sayarak savaşan ve bize bu günleri armağan eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyor, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferimizin 106. Yıl Dönümü’nü kutluyoruz.”

