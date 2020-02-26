“Tarihini bilmeyen toplumların coğrafyasını başkası çizer”

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Emre Güler, akademisyenler ve çok sayıda öğrencinin hazır bulunduğu konferansa konuşmacı olarak Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Bakan katıldı.

Konferansın açış konuşmasını yapan Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Emre Güler, 28 yıl önce 613 kişinin katledildiği, Türkün ve Türklüğün önemini derinden anlatan mezalimi unutmamak ve hatırlatmak gerektiğini söyledi. Türklük şuurunu yaşayan kardeş ülkenin yaşadığı bu zulmün nedenlerinin iyi anlaşılması gerektiğini dile getiren Güler, olayların tekrar yaşanmaması için unutulmaması da gerektiğini ifade etti.

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Bakan ise konuşmasında tarihini bilmeyen toplumların coğrafyasını başkalarının belirlediğini kaydederek, bugün bile Türklerin bulunduğu toprakları hazmedemeyenlerin çeşitli oyunlar, ihanetler ve maşa olarak kullandıkları örgütlerin görüldüğünü dile getirdi. “Biz uyumayan, serhatlere koşan atalarımız sayesinde buradayız. Ay yıldızlı bayrağımızı canımız, kanımız, bilgimiz. Gücümüz ve kalemimizle savunmaya hazırız” dedi. Gelecek nesillerin de şimdikiler sayesinde bu ülkede yaşamaya devam edeceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Bakan, bunun için de tarihin çok iyi bilinmesi gerektiğini, her gün telefon ile selfi yapan gençlerin böyle önemli günlerde de bilgi paylaşımı yaparak bu şuuru yaşatmasında fayda bulunduğunu vurguladı. Türklerin bir gün birleşeceğini ve Türk birliğinin kurulmasının ardından tüm dünyaya barış geleceğini anlatan Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Bakan, bunu önlemek isteyen güçlerin ellerinden geleni yaptığını vurguladı. Tarihte Ermenistan diye bir devletin olmadığını, Ermenilerin daha önce Anadolu’da dağınık olarak ikamet ettiğini söyleyen Bakan, Ermenistan’ın bilinçli olarak Türkiye’nin diğer Türk milletleri ile bir araya gelmemesi amacıyla kurulduğunu anlattı. Ermenilerin tarihte birkaç küçük krallık kurduğunun bilindiğini ancak bunların mutlaka birilerine bağlı olarak kısa süreli durabildiğini anlatan Bakan, bu devletlerin de mutlaka bağlı oldukları milletlere ihanet ettiğini vurguladı. Ermenistan’ın topraklarına bakıldığında daha önce Azerbaycan ile arada sınır yokken işgal ve çeşitli yöntemlerle araya girdiğini belirten Bakan, son olarak Dağlık Karabağ bölgesinde yer alan Hocalı’ya Rus kuvvetlerinin de desteği ile saldıran Ermenilerin burada 613 kişiyi katlettiğini 487 kişiyi de ağır yaraladığını dile getirdi. Bakan tarihe bakıldığında Kafkas bölgesinde 5 milyon balkanlarda ise 3 milyon kadar Müslümanın öldürüldüğünün görülebileceğini söyledi.

(Erkan BAYATLI)