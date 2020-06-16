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Tarihin kuşlarla büyülü buluşması

Dünyanın merkezi Çorum ve Çorum’un merkezinde tarihi Saat Kulesi…

Güncel 16.06.2020, 21:22
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Tarihin kuşlarla büyülü buluşması

Hemen karşısında, Belediye Başkanlığı’nın yine tarihi, “görkemli” taş binası…

Ve bu tabloyu süsleyen, artık Hürriyet Meydanı’nın simgesi haline gelmiş güvercinler…

Çorum Valiliği’nin “Geceye ve Gündüze Bir Çorum Fotoğrafı Bırak” temalı, sosyal medya hesaplarından yayınlanan fotoğraf kampanyası da, Çorum’a birbirinden güzel fotoğraflar kazandırdı.

Bunlar içinde, Hürriyet Meydanı’ndaki kuşları yansıtan birkaç güzel, “masalsı” fotoğrafı, ÇORUM HABER okurlarının estetik duygularına armağan etmek istedik.

Muhteşem renk cümbüşü… (Elif Beydemir)

Çorum Belediyesi’nin sanatçı-edebiyatçı Başkan Yardımcısı Turhan Candan’ın objektifinden…

Sarı taş binanın renk armonisini tamamlayan kuşlar…(Salih Bolat)

(Haber Merkezi)

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