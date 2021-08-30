“Tarihimizin eşsiz zaferlerinden birisi”

Türk milletinin her karış toprağı ecdadının kanlarıyla sulanmış bu cennet vatana sonsuza kadar sahip çıkacağını belirten Cıdık, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Milli Görüş hareketimizin efsane ismi merhum liderimiz Prf. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın şu veciz sözü atalarımızın göstermiş olduğu şanlı zaferlerin bir nişanesidir. ‘Herhangi bir kimse, Malazgirt'te inanışının şahlanışını yaşamadan, Kosova'da, Niğbolu'da bir kılıç olup parlamadan, Ulubatlı Hasan olup İstanbul'u fethetmeden, Sultan Fatih olup atını denize sürmeden, Kanuni olup şanlı ordularıyla Avrupa'nın içlerine yürümeden, Seyit Onbaşı olup 250 kiloluk mermiyi “Ya Allah!” deyip namluya sürmeden, Sakarya'nın siperlerine girmeden ve Kıbrıs'ta düşman tahkimatının arasından geçmeden Milli Görüş'ün ne olduğunu anlayamaz.’

Bu duygu ve düşüncelerle Büyük Taarruzun ardından kazandığımız şanlı zaferimizin onuru ve gururu içinde tüm Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum.” (Haber Merkezi)

