Tarihi hamam restore edilip ayağa kaldırılmayı bekliyor

Ortasında Çorum’un simgesi Saat Kulesi bulunan Hürriyet Meydanı, Belediye’nin taş binası, Ali Paşa Hamamı (Yeni Hamam), Velipaşa Hanı, Ulucami, Dünyanın En Dar Arastası ve Güpür Hamamı ile çevreleniyor.

Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın da, tarihi yapılarla çevrili bu muhteşem meydanı Çorum’a kazandırmak üzere harekete geçti.

Bu tarihi yapılar içinde en kötü durumda olan ise Güpür Hamamı. Bir zamanlar Çorum’a “hamam” olarak hizmet veren bu yapı, şimdi tam bir enkaz halinde ve restore edilerek Çorum’a kazandırılmayı bekliyor.

Çorum’un Hürriyet Meydanı’nı çevreleyen tarihi yapılardan biri de, 585 yıllık Güpür Hamamı… Ancak, uzun yıllardan beri işletme dışı kalan ve kaderine terkedilen tarihi hamam, metruk bir halde günden güne de daha fazla yıpranıyor, yok oluyor.

Kentin ortasında yüz yıllarca “hamam” olarak Çorumlu’ya hizmet vermiş olan tarihi yapı, bugün içine girilemeyen bir yıkıntı görünümünde. Hamamın, Osmanlı döneminde 1436 yılında yapıldığı biliniyor. Ve tarih boyunca nice “asker hamamı”na, “güvey hamamı”na, “gelin hamamı”na şahitlik eden tarihi yapı, bugün yeniden gün yüzüne çıkmayı, restore edilerek ayağa kaldırılmayı bekliyor.

Tarihe sahip çıkmaya çalışan çevre esnaf, hamamın define arayanlar tarafından da delik-deşik edildiğini belirterek, Güpür Hamamı’nın Saat Kulesi etrafındaki tarihi yapıları tamamlayan önemli bir eser olduğunu, mutlaka ayağa kaldırılması gerektiğini söylüyor. (Yusuf ÇINAR)



