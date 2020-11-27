Tarihi eser kaçakçısı jandarmaya yakalandı
Çorum’un İskilip ilçesinde Roma dönemine ait testiyi satmaya çalışan bir kişi, müşteri kılığına giren jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Güncel 27.11.2020, 15:33
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Çorum Jandarma Komutanlığı ekipler, İskilip ilçesinde H.C. isimli şahıs, Roma dönemine ait testiyi satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine jandarma, H.C. ile müşteri gibi irtibata geçti. H.C. müşteri zannettiği jandarma ile buluştu. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin evinde yapılan aramada 1 adet tek kulplu testi ele geçirildi. Tarihi testiye el konulurken, H.C. hakkında soruşturma başlatıldı.
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