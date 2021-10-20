“Tarih ve turizm ağırlıklı bir vakıf üniversitesini neden kurmayalım?”

Kısa adı ÇEKVA olan Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı Ankara Şubesi, Ankara Hakimevi’nde yapılan geniş katılımlı Mütevelli Heyet toplantısıyla, Bahattin Işık başkanlığında çalışmalarına başladı.

Toplantıya, Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Tufan Köse ve Erol Kavuncu ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan, Anayasa Mahkemesi Üyesi Basri Bağcı, Yargıtay Üyeleri Eyüp Sabri Baydar ve Hüseyin Şahin ile Danıştay Üyesi Vahit Kınalıtaş, Çorum’dan Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı H.İbrahim Aşgın ve Rektör A.Osman Öztürk, eski Çorum Milletvekilleri Salim Uslu ile İlksen Ceritoğlu Kurt, Merkez Valisi Mustafa Yaman, Eski Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Çorumlu Dernekler Federasyonu Başkanı Hayri Çağır ile Hitit Dernekleri Federasyonu Başkanı İlker Çelik, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Kenan Nuhut, Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan ve diğer bürokrat ve işadamları katıldı.

Toplantıda ÇEKVA Genel Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu Üyesi Prof. Dr. Lütfi Akca ile Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Dilek Yılmazcan ve Yaşar Karaarslan, ÇEKVA Ankara Şube Başkanı Bahattin Işık, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Davut Güney, Galip Yeşilbaş ve Mustafa Yüceel hazır bulundu.

Ankara Şube Başkanı Bahattin Işık açılış konuşmasında, ÇEKVA’nın her kesimden, her görüşten Çorumluları kapsadığını belirterek, Ankara Şubesi olarak kendilerinin de aynı çizgide olacaklarını söyledi.

Çorumluların birlik ve beraberliğinin önemine değinen Bahattin Işık, Çorum’a bir vakıf üniversitesi kazandırabileceklerini, gastronomi alanına eğilerek Çorum mutfağını zirveye taşıyabileceklerini anlatarak, gençlere, özellikle ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine sahip çıkmak gerektiğini vurguladı.

ÇEKVA Onursal Başkanı Avni Çelik’in mesajının okunmasından sonra, Vakıf Başkanı Prof.Dr. Lütfi Akca, başta nitelikli insan yetiştirilmesine ve Çorum’un kültür değerlerinin yaşatılmasına büyük önem verdiklerini belirterek, İzmir ve Antalya şubeleri ile Çorum Temsilciliğinden sonra Ankara Şubesinin de hayata geçmesinden duyduğu mutluluğu ifade etti.

Toplantıya katılan tüm protokol üyeleri söz alarak görüşlerini dile getirdiler.

Galip Yeşilbaş’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıdan sonra, pandemi nedeniyle uzun süre görüşemeyen Çorumlular lobide geç saatlere kadar sohbet ettiler.

(Haber Merkezi)