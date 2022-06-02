Tapu’da 175. Yıl çelengi

Sungurlu Tapu Müdürü Ergün Karakuloğlu, beraberinde ki heyet ile Atatürk Anıtına çelenk sundu. Heyet, Atatürk Anıtı önünde 175. yıl anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaymakam Fatih Görmüş, Tapu Müdürü Ergün Karakuloğlu ve beraberindeki heyeti kabul ederek, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 175’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.



(Haber Merkezi)

