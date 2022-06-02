Tapu’da 175. Yıl çelengi
Sungurlu’da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün kuruluşunun 175. yılı kutlandı.
Güncel 02.06.2022, 20:05
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Sungurlu Tapu Müdürü Ergün Karakuloğlu, beraberinde ki heyet ile Atatürk Anıtına çelenk sundu. Heyet, Atatürk Anıtı önünde 175. yıl anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaymakam Fatih Görmüş, Tapu Müdürü Ergün Karakuloğlu ve beraberindeki heyeti kabul ederek, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 175’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.
(Haber Merkezi)
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