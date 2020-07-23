Tapu ve Kadastro’nun binası 2021’de bitecek

Milletvekilleri Ceylan ve Kaya, Çorum Tapu ve Kadastro Müdürlüğü hizmet binası ile ilgili yaşanan sıkıntının giderilmesi için Bakan Murat Kurum ile biraraya geldi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Çorum Milletvekili Ceylan, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü hizmet binasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile imzalanan protokol gereği 3 Ocak 2018’de 7 milyon 195 bin TL bedel ile ihale edildiğini, yüklenici firma kaynaklı sebepler nedeniyle ihalenin feshedildiğini, 1 milyon 874 bin 424 TL harcama yapılan bina inşaatının yüzde 22,63 seviyesinde olduğunu kaydetti.

Temel, bodrum, zemin kat ve birinci normal kat betonarme imalatı tamamlanan binanın yeniden ihale edilmesi için girişimlerde bulunduğunu anlatan Ceylan, konuyu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a anlattığını bildirdi. Bakan Kurum’un da ilgili kişilere gerekli talimatları verdiğini söyleyen Ceylan, yeniden ikmal ihalesine çıkılarak işin bitirilmesi için gerekli yaklaşık maliyetin hesaplanarak ödenek ihtiyacının Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’ne iletildiğini duyurdu.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce iletilen bu ödenek ihtiyacı doğrultusunda, yatırım programında yer alan ödeneğin ve mevcut projelerinin revize edilmesine müteakip, en kısa zamanda tamamlama ihalesine çıkılacağını kaydeden Milletvekili Ceylan, binanın 2021 yılında hizmete açılmasının planlandığını bildirdi.

(Haber Merkezi)