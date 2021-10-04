Tan ve Günönü ailelerinin mutlu günü

Zekiye – Erol Tan çiftinin kızları Dilek ile Filiz – Muharrem Günönü çiftinin oğulları Eren’in düğün törenleri Yıldızpark Düğün Salonu’nda yapıldı.

Düğüne AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Yılmaz Peker, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Meclis Başkanı, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, CHP yöneticileri Duran Arslan, Meftun Karatepe, Burhan Erdem, Ferda Suiçmez ve Cafer Aşkın ile çok sayıda davetli katıldı.

Düğüne katılan İl Başkanları Ahlatcı ve Tahtasız başta olmak üzere davetliler Tan ve Günönü ailelerini tebrik ederek, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

(Aliye ÖNCEL)

