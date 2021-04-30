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“Tam kapanma”nın ilk Cuma’sı sosyal mesafeye uygun kılındı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" uygulamasının ilk gününde Cuma namazı, sosyal mesafe kuralına uygun olarak kılındı.

Güncel 30.04.2021, 22:22
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“Tam kapanma”nın ilk Cuma’sı sosyal mesafeye uygun kılındı

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle Perşembe günü saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Çorum'da cadde ve meydanlar boş kaldı.
Vatandaşların namaz vaktinde evlerinin yakınlarındaki camilerde Cuma namazı kılmasına müsaade edildi.
Vatandaşlar, seccadeleriyle geldikleri camilerde sosyal mesafe kuralına uygun olarak saf tuttu.
Tam kapanma öncesi vatandaşların Cuma namazı için yoğun olarak tercih ettiği tarihi Ulucami'nin, tam kapanmanın ilk gününde sakin kaldığı görüldü. (AA)
 

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