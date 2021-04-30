Tam kapanma öncesi soluğu çarşıda aldılar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük tam kapanma kararı, bayram alışverişini de öne çekti.

Hem Ramazan hem de bayram için alışveriş yapmak isteyenler çarşıya akın etti. Mağaza önlerinde arife günü yoğunluğu yaşandı. Özellikle giyim ve kozmetik mağazaları ile kuruyemişçilerin önünde uzun kuyruklar oluştu.

KENTİN EN İŞLEK CADDELERİNİ DOLDURDULAR

Sıcak havanın da etkisiyle kentin en işlek caddeleri Gazi ve İnönü’yü dolduran vatandaşlar, sosyal mesafeyi unutarak alışverişlerini yaptı. Araçlarda caddelerde trafiğin yoğunlaşmasına ve zaman zaman sıkışmasına sebep oldu.

Polis ve zabıta ekipleri halkın yoğun olduğu yerlerde denetimlerini sürdürdü.

(Nurdan AKBAŞ)

