“Talip Geylan, kırmızı çizgimiz”

Potuk, ziyaretlerin hiçbirisinde ne ilçe temsilcisi ne yönetim kurulundan birinin katılmadığını ifade ederek Genel Başkan Talip Geylan’ın şahsi işleri için gittiği hükümet binasında nezaket icabı Milli Eğitim Müdürü’nü de ziyaret ettiğini, bunun bir sendikal ziyaret değil, insani bir nezaket ziyareti olduğunu vurguladı. Ziyaretin ardından EBS Çorum Şube Başkanı Tekin Çınar’ın, şahsi Facebook hesabından yalan ve iftiralarla dolu bir paylaşımda bulunudğunu iddia eden Potuk, bunun ardından Türk Eğitim-Sen İlçe Temsilciliği olarak kendilerine cevap hakkı doğduğunu, vurguladı.

Temsil noktasında olan bu şahsın paylaşımlarını “Osmancık Tes” adıyla sosyal medya platformlarında kamuoyuna sunduklarını anlatan Çınar, “Yazılı basın aracılığıyla da servis ediyoruz. Tekin Çınar’ı iftiralarını ispata, sosyal medyada engelleme, kısıtlama gibi ergenvari davranışlardan uzaklaşarak ergenlik döneminden kurtulmasına ve her şeyden önemlisi "Delikanlı Olmaya" davet ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)