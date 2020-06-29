“Talip Geylan, kırmızı çizgimiz”
Türk Eğitim Sen Osmancık İlçe Başkanı Mustafa Potuk, geçtiğimiz Cuma günü, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan’ın, kardeşi Tuğrul Geylan ve amcaoğlu Çorum İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ayhan Geylani ile beraber ailevi işleri sebebiyle Osmancık’a geldiğini belirterek, İlçe Hükümet Konağı’ndaki işlerinin bitiminde de aynı binada yer alan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne kısa bir nezaket ziyaretinde bulunduklarını, bu ziyaretin de genel başkanın sosyal medya hesaplarından paylaşıldığını anlattı.
Potuk, ziyaretlerin hiçbirisinde ne ilçe temsilcisi ne yönetim kurulundan birinin katılmadığını ifade ederek Genel Başkan Talip Geylan’ın şahsi işleri için gittiği hükümet binasında nezaket icabı Milli Eğitim Müdürü’nü de ziyaret ettiğini, bunun bir sendikal ziyaret değil, insani bir nezaket ziyareti olduğunu vurguladı. Ziyaretin ardından EBS Çorum Şube Başkanı Tekin Çınar’ın, şahsi Facebook hesabından yalan ve iftiralarla dolu bir paylaşımda bulunudğunu iddia eden Potuk, bunun ardından Türk Eğitim-Sen İlçe Temsilciliği olarak kendilerine cevap hakkı doğduğunu, vurguladı.
Temsil noktasında olan bu şahsın paylaşımlarını “Osmancık Tes” adıyla sosyal medya platformlarında kamuoyuna sunduklarını anlatan Çınar, “Yazılı basın aracılığıyla da servis ediyoruz. Tekin Çınar’ı iftiralarını ispata, sosyal medyada engelleme, kısıtlama gibi ergenvari davranışlardan uzaklaşarak ergenlik döneminden kurtulmasına ve her şeyden önemlisi "Delikanlı Olmaya" davet ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)
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