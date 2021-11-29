Talat Kutsal’ın kızı, Gültekin Kefçeli’nin gelini Tuğba Kefçeli, İstanbul’da vefat etti

Emekli Gençlik ve Spor İl Müdürü Talat Kutsal’ın kızı, tanınmış iş insanlarından Gültekin Kefçeli’nin gelini, İstanbul’da ana sınıfı öğretmeni Tuğba Kefçeli (39), yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak, bu gece yarısı saat 03.00’de, tedavi görmekte olduğu Gebze Anadolu Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Göğüs kanseri geçiren Tuğba Kefçeli’nin, hastalığın beyne sıçraması nedeniyle üç aydır koma halinde olduğu öğrenildi.

İstanbul’da özel bir firmanın finans müdürü Gökhan Kefçeli’nin eşi, Mete ve Öykü Kefçeli’nin anneleri olan Tuğba Kefçeli’nin cenazesi Çorum’a getirilerek yarın öğle namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.