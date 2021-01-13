Taktik çalıştılar

Teknik Direktör İsmet Taşdemir nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 12.00’de gerçekleşen antrenmana sakatlığı nedeniyle Mehmet Sedef katılmazken, Mikail Albayrak ve Muhammed Fettahoğlu takımdan ayrı salonda çalıştı. Diğer futbolcuların hazır bulunduğu antrenman ısınma ve düz koşular ile başlarken, çabukluk antrenmanı ve 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Son bölümde Amed maçının taktiğini içeren bir çalışma yapan Kırmızı-Siyahlılar açma germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.

Çorum FK’da Amed Sportif maçının hazırlıkları bugün yapılacak antrenman ile kaldığı yerden devam edecek.

MEHMET SEDEF İLK YARIYI KAPATTI

Çorum FK’nın tecrübeli savunma oyuncusu Mehmet Sedef’ten kötü haber geldi.

Çorum FK’nın Sancaktepe FK ile oynadığı erteleme maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mehmet Sedef’in önceki gün MR’ı çekilmişti. Sportif Direktör İsmail Atalay Baydur’dan alınan bilgilere göre, Mehmet Sedef’in çekilen MR sonunda arka adalesinde birinci derece yırtık tespit edildiği öğrenilirken, Amed Sportif ve Kahramanmaraşspor ile oynanacak erteleme maçlarında da forma giyemeyeceği belirtildi.

(Spor Servisi)