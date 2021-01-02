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Taksici esnafı intihar etti

Çorum’da taksicilik yapan merkeze bağlı Arslanköy nüfusuna kayıtlı Mustafa Güler (61), girdiği bunalım sonucu kendini asarak intihar etti.

Güncel 02.01.2021, 12:42
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Taksici esnafı intihar etti

Çorum’da yılın son gününde acı bir intihar haberi yaşandı. Kale Mahallesi Milönü semti Eti Lisesi karşısında bulunan taksi durağında çalışan, merkez Arslanköy’den Mustafa Güler’in girdiği bunalım sonucu İpeklibağlar’da bulunan bağ evinde kendisini asarak canına kıydığı öğrenildi.
Düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Güler’in vefatı derin bir üzüntüyle karşılandı.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakılarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)

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