Taksi ücretleri ve ekmeğe zam

Buna göre Çorum'da taksi ücretlerinde zam yapıldı. Zamla birlikte taksi açılış ücreti 7,50 TL'den 10 TL'ye, indi-bindi ücreti ise 20 TL'den 30 TL'ye yükseltildi. Artan maliyetler, akaryakıta gelen zamlar, sigorta ve kasko ücretlerine yapılan zamlardan dolayı böyle bir karar almak zorunda odluklarını belirten Çorum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Çorum halkının bu zammı anlayışla karşılayacağını söyledi.

En son geçtiğimiz yıl Aralık ayında taksi ücretlerine zam yapıldığını aktaran Mehmet Gayretli, “En son zam yaptığımız Aralık 2021 yılında 11 lira olan benzin fiyatı şu an 22-23 civarında. Sadece akaryakıta değil, lastiğe, sigortaya, kaskoya her şeye zam geldi. Artan maliyetlerden dolayı esnafımız mağdur oluyordu. Bizde 2 gün önce ücretlere zam kararı aldık. Aldığımız karar doğrultusunda açılış 7,5 lira iken 10 liraya, km başına 7,5 lira iken 10 liraya, indi-bin fiyatlarını ise 20 liradan 30 liraya yükselttik” diye konuştu.

EKMEK ZAMLANDI

Öte yandan dün buğday başta olmak üzere pek çok gıda maddesine gelen zamlar nedeniyle Çorum’da 200 gram ekmek 2, 25 TL iken bugünden itibaren 2, 75 TL'den satılacak. Çorum Fırıncılar ve Simitçiler Esnaf Odası Başkanı Seyit Arslan, bir süre önce 200 gram ekmeğin 2.25 TL’den satıldığını, yeni zamla birlikte gramajda değişiklik olmadığını fiyatın ise 2.75 TL’ye çıkarıldığını duyurdu.

(Haber Merkezi)

