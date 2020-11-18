Tahtasız’dan sağlık emekçilerine teşekkür

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, evinde 14 günlük karantina süresinin sona erdiğini belirterek, bu süreçte yardımlarını gördüğü sağlık emekçilerine ve kendisine geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti. Tahtasız, bu hastalıkla boğuşan tüm yurttaşlara da acil şifa diledi. (Haber Merkezi)