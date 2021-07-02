Tahtasız’dan Pehlivan’a kutlama...

Çorum TSO Fuar Kompleksi’nde geçtiğimiz gün yapılan olağan kongrede Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi başkanlığına yeniden seçilen Ahmet Pehlivan’ı ziyaret eden CHP İl Başkanı Tahtasız kendisini kutlayarak görevinde başarı dileklerini sundu.

Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Pehlivan da CHP İl Başkanı Tahtasız’a nazik ziyareti için teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

