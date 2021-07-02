Tahtasız’dan Pehlivan’a kutlama...
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi’nde yeniden başkanlık görevine seçilen Ahmet Pehlivan’ı kutladı.
Güncel 02.07.2021, 22:39
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Çorum TSO Fuar Kompleksi’nde geçtiğimiz gün yapılan olağan kongrede Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi başkanlığına yeniden seçilen Ahmet Pehlivan’ı ziyaret eden CHP İl Başkanı Tahtasız kendisini kutlayarak görevinde başarı dileklerini sundu.
Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Pehlivan da CHP İl Başkanı Tahtasız’a nazik ziyareti için teşekkür etti.
(Volkan SINAYUÇ)
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