Tahtasız’dan Palabıyıklı yangınzedelere geçmiş olsun ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve bazı parti yöneticileriyle birlikte Merkez Palabıyık Köyü’nde çıkan yangının ardından yangınzedelere ve köy halkına geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Palabıyık Köyü’nde Ali Göcen’e ait evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında tandırlık ve garajda bulunan tüm malzemeler yandı. Yangının mutfak tüpünü patlatması sonucu büyüdüğü, erzaklar, malzemeler ve tüm eşyaların yanarak kül olduğu öğrenildi. Yangın sonucu elektrik kabloları ve teller de yandı.

Can kaybının olmadığı yangında büyük miktarda maddi hasar oluştu.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindekiler, Palabıyık Köyü’nü ziyaret ederek yangın yerinde incelemeler yaptı, yangınzedelerin sorun ve taleplerini dinledi.

Köy muhtarı Önder Göcen ve yangınzede aileden durum hakkında bilgi alan CHP İl Başkanı Tahtasız, hasar tespitlerinin yapılması, yaraların en kısa zamanda sarılması için gereken yardım ve desteği sağlayacaklarını bildirdi, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangınzede aile ise CHP İl Başkanı Tahtasız ve beraberindekilere bu zor günde yanlarında olduklarından dolayı teşekkür ettiler.

Yangının çıktığı evin şehit Satılmış Göcen’in ailesine ait olduğu belirtildi. Şehit Satılmış Göcen, önceki başbakanlardan Tansu Çiller’in koruması iken helikopter pervanesinin çarpması sonucu şehit olmuştu.