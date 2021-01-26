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Tahtasız ve Aylar’dan Mansur Yavaş’a ziyaret

Güncel 26.01.2021, 19:33
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Tahtasız ve Aylar’dan Mansur Yavaş’a ziyaret

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti. Mecitözü’nün görüş ve taleplerinin iletildiği ziyaretle ilgili Aylar, “Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a bu keyifli sohbetinden ve misafirperverliğinden ötürü teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi. (Haber Merkezi)

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