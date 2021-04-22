Tahtasız: “Milli iradeye, milli değerlerimize sahip çıkacağız”

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, geleceğimizin teminatı olan çocukların Türkiye Cumhuriyetini aydınlık yarınlara kavuşturma ve kendilerine emanet edilen milli değerlerimize sahip çıkma noktasında görevlerini en iyi şekilde yerine getireceklerine yürekten inandığını vurguladı.

Türkiye Büyük Milli Meclisi’nin açılışının ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101. yılı nedeniyle bir mesaj yayınlayan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “Çocuklara verilen büyük değer ve güvenle bütün dünyaya örnek olan evrensel bir bayram olarak tarihe geçen 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten duygularımla kutluyor, bütün milletimizi milli irademize, milli değerlerimize sahip çıkmaya çağırıyorum" dedi.

Ulusal egemenlik coşkusunun 101. yılını buruk kutladığımızın altını çizen Tahtasız, “Dünyada ve ülkemizde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan coşkusunu sokaklarda yaşayamıyoruz. Evlerimizde çocuklarımızla birlikte bayram coşkusunu sürdürmenin gayreti içerisinde olacağız. Hiçbir güç, milli egemenlik coşkusunu yüreğimizden silemez” ifadesini kullandı.

CHP İl Başkanı Tahtasız, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ulusal Kurtuluş Savaşımızı başarıyla yönetmiş, aziz vatanımızı işgalden kurtararak devletimizi kurmuş olan meclisimizin açılışının 101. yılı hepimize kutlu olsun.

Savaş koşullarında, ateş ve kanın içinde kurulan gazi meclisimiz, sadece vatanı kurtarıp devletimizi kurmakla kalmamış, milletin kaderini kişi, grup ve zümrelerin elinden alarak milletin kendisine vermiştir.

Bu sayededir ki “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” şiarı milletimizi teba olmaktan kurtarıp, ‘fikri hür, vicdanı hür’ yurttaşlığa kavuşturmuştur.

Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde meclisimiz aracılığıyla elde ettiği bu kazanımdan asla vazgeçmeyeceğine, millet iradesi etrafında kenetlenerek her zorluğu yeneceğimize yürekten inanıyorum.

Bizlere çağdaş uygarlık yolunu açan ve temel hakları anayasal güvence altına alınmış yurttaşlar olmamızı sağlayan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarını ve gazi meclisimizi saygılarımla, minnet duygularımla selamlıyorum.” (Haber Merkezi)

