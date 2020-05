Tahtasız: “Geç de olsa yanlışlıktan dönülmesi Çorum için sevindiricidir”

Eski Çorum Devlet Hastanesi’nin yeniden açılmasına karar verilmesini ve bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı’nın talimatlandırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildiren CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, aynı duyarlılığı söz verilen ancak 18 yıldır bir türlü yerine getirilemeyen demiryolu, havaalanı, Güney çevre yolu, polis okulu, acemi birliği ve diğer temel yatırımlar için de beklediklerini açıkladı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telekonferans sistemiyle yaptığı konuşmada; “Elhamdülillah krizi fırsata dönüştürdük" şeklinde konuşmasını eleştiren Tahtasız, bu cümlenin AKP zihniyetinin bir özeti olduğunu kaydetti. Tahtasız, “Vatandaşımızın krizini, işsizliğini, esnafın sıkıntısını bir fırsat olarak mı görüyorsunuz Sayın Başkan. Sizin kriz dediğiniz 4276 yurttaşımızın ölümüne sebep olan küresel salgın. Fırsat dediğiniz şey insanların bu durum karşısındaki çaresizliğidir. Bir çok vatandaşımız işsiz, çaresiz, bundan siyasi rant sağlamak, bu durumu fırsat görmek nasıl bir zihniyettir? Bu zihniyeti kınıyorum” dedi.

AKP Belediye Meclis Üyesi olan Meryem Demir’in Erdoğan’a hitaben, “İnsan kendi ömründen vazgeçebilir ama bazen diyorum ki çocuklarımın ömründen alsın size versin” şeklindeki sözünü de eleştiren Tahtasız, “Sayın Demir, siyasi çıkar uğruna bu kadar da olmaz dedirtti. Kula kulluk etmek, Allah’a şirk koşmak günahların en büyüğüdür” ifadesini kullandı.

Tahtasız, Demir’in daha önce de, belediyenin yaptığı yardımlarla ilgili olarak "Alevi vatandaşlarımız veya bize oy vermeyenlere de yardım yapılıyor" dediğini ve bu sözün de kamuoyunda tepki topladığını hatırlattı.

Eski Çorum Devlet Hastanesi’nin bakım-onarımdan geçirilerek ve güçlendirme yapılarak çok daha işlevsel hale getirilebilecekken, Ankara yolu üzerinde tarım arazisi içerisine, üstelik de deprem bölgesi bir alana yeni bir hastane inşa edilmesinin zaten yanlış olduğunu, bunun hem ekonomik külfet getirdiğini, hem de halkın sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanını zora soktuğunu dile getiren Tahtasız, “Bizler yıllardır eski hastane binasının yeniden hizmete açılması gerektiğini savunduk ve bunun için mücadele ettik. Bir yanlışlıktan dönülmesini ve hastanenin tekrar hizmete açılacak olmasını memnuniyetle karşıladık. Eski hastane binasının tekrar açılması, CHP olarak bizim de öncelikli gündemimizdi. Esas olan binaların devasalığı değil, hizmetin devasalığıdır. Hizmet halkın kolaylıkla ulaşabileceği şekilde tabana yayılmalıdır” diye konuştu.

Tahtasız, Çorum’un temel sorunları olan ve Çorumluların yıllardır özlemle beklediği havaalanı, hızlı tren, acemi birliği, polis okulu gibi yatırımların da bir an önce hayata geçirilmesini isteyerek, CHP olarak bunun için gereken her türlü desteği vereceklerini vurguladı. Bu tür yatırımların eksikliğini kentin ilerlemesinin, gelişmesinin önünde bir set olarak gördüklerini anlatan Tahtasız, “demiryolu, havaalanı yıllardır Çorum’un gündeminde olan bir konu. Çorum’da tarımsal üretimin, sanayinin planlı bir şekilde desteklenmesi gerekiyor. Katma değeri yüksek olan yatırımlara öncelik verilmelidir. Tarımsal üretimin ve sanayinin dış pazara rahat bir şekilde ulaşabilmesi için havaalanı, demiryolu olmazsa olmazımızdır. Yıllardır defalarca söz verilmesine rağmen bir türlü gerçekleştirilemeyen bu yatırımlar için de somut adımlar atılmasını bekliyoruz ve bunun için gereken her türlü desteği vereceğimizi ilan ediyoruz”diye konuştu. (Haber Merkezi)