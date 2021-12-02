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Tahtasız: “Fırıncının artık dayanacak gücü kalmadı”

Güncel 02.12.2021, 01:02
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Tahtasız: “Fırıncının artık dayanacak gücü kalmadı”

Fırıncılar sürekli artan maliyetler karşısında zor günler yaşarken, vatandaşlar da alım gücünün düşük olması, tüm ürünlere yüksek miktarda zam gelmesi nedeniyle sıkıntı içerisinde.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Fırıncılar Odası Başkanı Seyit Arslan ve esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini, içerisinde bulundukları zorlukları dinledi. Mehmet Tahtasız’a ziyaretleri sırasında Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Başkan Yardımcıları Duran Arslan ile Meftun Karatepe de eşlik etti.
CHP İl Başkanı Tahtasız, girdi maliyetlerinin sürekli artması karşısında fırıncı esnafının kapanma noktasına geldiğini, birçok fırının da kapandığını belirterek, hem esnafı koruyacak, hem de halkın ucuz ve sağlıklı ekmeğe ulaşabileceği bir düzenleme yapılmasını istedi.  


“ZAMLAR BELİMİZİ BÜKTÜ, SÜREKLİ ZARAR EDİYORUZ”
Fırıncı esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Tahtasız, ekmeğin ve unlu gıdaların beslenmenin temel maddesi olduğuna dikkati çekerek, esnafın ayakta kalabilmesi ve üretime devam edebilmesi için gereken desteğin sağlanmasını, girdilerin sübvanse edilmesini talep etti.
Fırıncı esnafı, artan maliyetlerden dolayı zarar ettiklerini, Kasım ayının başında 1 torba unu 220 liradan alırken, bugün 340 liradan aldıklarını, una gelen yüksek zamların yanı sıra maya, susam, doğalgaz, odun, kömür, akaryakıt, elektrik, poşet ve ambalaj malzemelerine de yüksek oranda zam geldiğini, üretim maliyetinin 2 katına çıktığını belirterek, “gelen zamları ekmeğe yansıtamıyoruz. Ekmeği şu anda maliyetinin çok altında bir fiyatla, 1,75 TL’den satıyoruz. Bu da bizi kurtarmıyor. Fırıncı esnafına devlet desteği olmalı, esnafın korunması için gereken tüm tedbirler alınmalıdır. Bunun yanı sıra halkımızın da kaliteli ve uygun fiyatla ekmek alması sağlanmalı. Bunun yolu fırıncı esnafına verilecek desteklerle mümkündür” dediler.
Fırıncı esnafı, Ağustos ayında 200 gramlık ekmeğin maliyetinin 1.75 lira iken Kasım ayı başında 2.25’e, bugün itibariyle de 2.60’a çıktığını, maliyeti ekmek fiyatlarına yansıtamadıklarını dile getirerek, “yaptığımız iş halkın ekmeğini üretmek. Zarar etsek dahi bırakılabilecek bir meslek değil. Fırıncılık aynı zamanda milli bir görev. Birçok arkadaşımız işyerini kapattı veya kapatacak duruma geldi. Fırıncı esnafının sesine bir an önce kulak verilmelidir” dediler.


“MALİYET ARTIYOR”
Fırıncılar ve Simitçiler Odası Başkanı Seyit Arslan ise un fiyatlarının sürekli ve büyük oranda yükselmesinden yakınarak, 200 gramlık ekmeğin maliyetinin poşet, servis, bakkal karı dahil 2.25 olduğunu, TMO’nun “ucuz un” imkanlarından birçok fırıncının yararlanamadığını anlatarak, esnafın her geçen gün zarar ettiğinin altını çizdi.
Seyit Arslan, “4 yıl önce fiyatımızı Birlik belirliyordu. Ancak günümüzde; Belediye, Tarım Müdürlüğü, Ticaret Müdürlüğü, TSO, ÇESOB maliyet hesabını çıkartıp Birliğe gönderiyoruz.  15 günlük süreç sonunda federasyona gidiyor, 7 gün orada bekliyor, sonra Bakanlığa gidiyor. Fiyat belirlemesi 2 aylık süreci kapsıyor. Un, maya, doğalgaz, elektrik, su, odun, akaryakıt zamları ise anında maliyete yansıyor. Fırıncı esnafı zor durumda. Gereken desteğin bir an önce sağlanmasını talep ediyoruz” diye konuştu.
CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise yetkili kurumları fırıncı esnafının sesini duymaya, sorunlarına çare üretmeye davet ederek, her zaman ve her koşulda esnafın, halkın yanında olmaya, sorun ve talepleri ilgili mercilere iletmeye ve takipçisi olmaya devam edeceklerini açıkladı.


(Haber Merkezi)
 

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