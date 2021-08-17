Tahtasız çiftlerin mutluluğunu paylaştı

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, geçmişte parti yöneticiliği de yapmış olan CHP’li üyelerin düğünlerine katılarak genç çiftlerin mutluluğuna ortak oldu.

İl Başkanı Tahtasız Yıldızpark Düğün Salonu’nda düzenlenen iki ayrı düğüne katılarak hem ailelerini kutladı hem de genç çiftlere ömür boyu mutluluk dileklerini iletti.

Tahtasız, ilk olarak Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Başkan Yardımcıları Duran Arslan, Ferda Suiçmez ve Burhan Erdem ile birlikte Alaca’nın Dereyazıcı Köyü Muhtarı, önceki dönem CHP yöneticisi Turabi Aygün’ün kızının düğün törenine katıldı. Kiraz – Turabi Aygün çiftinin kızları Serpil ile Zübeyde – Süleyman Selek çiftinin oğulları Barış’ı tebrik etti.

Tahtasız daha sonra ise CHP’li Arslan Şen’in oğlu Süleyman’ın düğününe katıldı. Süleyman Şen, Ayşe – Habip Aldırmaz çiftinin kızları Özlem ile hayatını birleştirdi. (Haber Merkezi)



