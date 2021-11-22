Tahtasız Birlik Cemi’ne katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum merkeze bağlı Öksüzler Köyü’nde düzenlenen Birlik Cemi’ne katıldı.

Öksüzler Köyü Cemevi’nde düzenlenen Birlik Cemi’ne ve lokma paylaşımına katılarak köy halkı ile bir araya gelen Tahtasız, “Allah ibadetinizi, lokmanızı kabul etsin” dedi.

Mehmet Tahtasız, beraberinde İl Genel Meclis Üyeleri ve İl Başkan Yardımcıları ile birlikte köy halkıyla bir süre sohbet ederek, sorun ve talepler hakkında bilgi aldı.



(Ömür SOYTEMİZ)

