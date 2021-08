Tahtasız: “30 Ağustos, Türk milletinin şanlı tarihinin özü”

30 Ağustos Zaferi’nin 99. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının emaneti olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı sonsuza dek yaşatacaklarını ve her yıl, her koşulda kutlayacaklarını vurguladı.

Mehmet Tahtasız, “30 Ağustos sadece düşmanı yendiğimiz gün değildir. Aynı zamanda savaş meydanlarında yenilmezliğimizi de dünyaya kabul ettirdiğimiz gündür” dedi.

30 Ağustos’un milli bayramların temeli, Türk milletinin şanlı tarihinin özünü oluşturan bir kahramanlık destanı olduğuna dikkati çeken Mehmet Tahtasız, “30 Ağustos, kara saban demirinden kama, mazgal demirinden süngü yapanların yazdığı destandır. Bugün ülkemizde 30 Ağustos Zafer Bayramını görmezden gelmeye, yok saymaya çalışan çağdaş, laik cumhuriyetin düşmanı çevreler bilmeliler ki onların da varlığı o kutlu zafer sayesindedir” ifadesini kullandı.

Tahtasız, mesajını şu şekilde sürdürdü: “Sultan Alparslan’ın 1071’de Malazgirt Zaferiyle kapılarını açtığı, Anadolu’nun Türklerin ebedi yurdu olarak kalmasını ve özgür bir ulus olarak tarih sahnesinde sonsuza dek varolmasını sağlayan Büyük Zaferin 99. yılı hepimize kutlu olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramı, milli bayramlarımızın anasıdır. Eğer Büyük Taarruz zaferle sonuçlanmasaydı, işgalci güçler yurdumuzdan sökülüp atılmasaydı hiçbir bayramımız olmayacak, sadece matemimiz, matem günlerimiz olacaktı.

Kabul edilmelidir ki vatanı olmayanın, bir vatan üzerinde bir arada yaşamayanların kutlayacak milli bayramları da olmaz. 30 Ağustos sadece düşmanı yendiğimiz gün değildir. Aynı zamanda savaş meydanlarında yenilmezliğimizi de dünyaya kabul ettirdiğimiz gündür. 30 Ağustos sadece bir askeri zafer değildir. 30 Ağustos, ulusumuzun bağımsızlığı için şahlanıştır, hayranlık uyandıran bir yurtseverlik destanıdır.

Başta ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızın aziz hatıralarını minnetle, şükranla, hayranlıkla selamlıyorum. Bize bugünleri bahşeden aziz şehitlerimizin huzur içinde uyuyabilmeleri için ulusumuzun bağımsızlığını ve vatanımızın her karışını büyük bir titizlikle savunacağımızdan hiçbir kuşku duyulmamalıdır.

Yakılıp yıkılmış bir coğrafyada küllerinden doğan ulusumuzun canı pahasına kazandığı büyük zaferi sonsuza dek kutlayacağımızdan da kimsenin kuşkusu olmasın. Yaşasın bağımsız Türkiye. Yaşasın büyük zafer. Sonsuza dek varolsun ulusumuz.”

