Tahtası’dan Kenan Nuhut’a da ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı olan hemşehrimiz Kenan Nuhut’u makamında ziyaret eden Tahtasız, parti çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Mehmet Tahtasız ve Kenan Nuhut, ziyarette ülke ve Çorum gündemi hakkında da bir süre sohbet etti.

Nuhut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tahtasız’a teşekkür etti. Nuhut ayrıca Tahtasız nezdinde tüm Çorum halkına da selamlarını iletti.

(Volkan SINAYUÇ)

