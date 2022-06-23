Tahtası’dan Kenan Nuhut’a da ziyaret
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.
Güncel 23.06.2022, 22:07
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı olan hemşehrimiz Kenan Nuhut’u makamında ziyaret eden Tahtasız, parti çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Mehmet Tahtasız ve Kenan Nuhut, ziyarette ülke ve Çorum gündemi hakkında da bir süre sohbet etti.
Nuhut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tahtasız’a teşekkür etti. Nuhut ayrıca Tahtasız nezdinde tüm Çorum halkına da selamlarını iletti.
(Volkan SINAYUÇ)
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