Tabip Odası’ndan Çorum Özel Hastanesi’ne ziyaret

Tabip Odası Başkanı Dr. Mustafa Azak, sağlık çalışanlarının salgınla mücadele sürecinde moral ve desteğe ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak , “Önemli olan, salgınla mücadele yükünün yalnızca sağlık merkezlerinin, hekim ve sağlık çalışanlarının omzuna yüklenmemesi, seferberlik bilinci içerisinde devletin ilgili birimleri ve vatandaşlarımızın tümü tarafından yüklenilmesidir.” diye konuştu.

(Haber Merkezi)