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Tabip Odası’ndan Çorum Özel Hastanesi’ne ziyaret
Çorum Tabip Odası Başkanı Dr. Mustafa Azak, Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Ayşegül Taylan Özkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Opr. Dr. Serkan Güreser, Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr. Gökhan Bilgili’yi ziyaret ederek, kendisinin şahsında, Covid-19 geçiren tüm hekim ve sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini ilettiler.
Güncel 27.12.2020, 17:32
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Tabip Odası Başkanı Dr. Mustafa Azak, sağlık çalışanlarının salgınla mücadele sürecinde moral ve desteğe ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak , “Önemli olan, salgınla mücadele yükünün yalnızca sağlık merkezlerinin, hekim ve sağlık çalışanlarının omzuna yüklenmemesi, seferberlik bilinci içerisinde devletin ilgili birimleri ve vatandaşlarımızın tümü tarafından yüklenilmesidir.” diye konuştu.
(Haber Merkezi)
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