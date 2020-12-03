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Tabip Odası Başkanı Covid-19’a yakalandı

 Tabipler Odası Başkanı Dr. Mustafa Azak koronavirüse yakalandı.

Güncel 03.12.2020, 19:47
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Tabip Odası Başkanı Covid-19’a yakalandı

Sağlık durumu iyi olan Dr. Mustafa Azak, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti.
Azak yaptığı paylaşımda şu görüşlere yer verdi; “Bilindiği gibi biz sağlıkçıların Covid 19'a yakalanma riski çok yüksek. Geçen hafta testim pozitif çıktı. Maalesef ailem de bu risk altındaydı ve onlar da Covid 19 pandemisi kervanına katıldı. Zorlu geçen günlerden sonra bu hafta sağlık durumumuz çok şükür daha iyi. Öncelikle Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerine ve Erol Olçok Hastanesi Covid 19 poliklinik çalışanlarına ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. 
Pandemide büyük bir özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarının hepsine ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki vasınız. Değerli halkımızdan bu mücadelemizde bize destek olmalarını ve tedbirlere harfiyen uymalarını önemle rica ediyorum. Bu zor günlerin ülkemizin başından bir an önce gitmesini diliyorum”
(Haber Merkezi)
 

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