Tabiatın çığlığını oyunla yansıttılar

Albert Einstein'in; “Siz biliyor musunuz arıların ekolojik sistemdeki rolünü?”nü öğrencilere ve salonu dolduran velilere öğretmen Erkan Çelik’in aktardığı oyunda arıların insan başta olmak üzere bitki ve hayvanlar için önemine değinildi.

İl Kültür ve Turizim Müdürlüğü katkılarıyla Öğretmen Erdal Şahin'in yazıp yönettiği yardımcı yönetmenliğini Emre Çimen'in yaptığı ve Erkan Çelik koordinatörlüğünde İsmail Kakaç İlkokulu 2/A sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan “Ağacın Gözyaşları” büyük bir ilgiyle izlendi.

Betonlaşmanın küresel boyutlara ulaştığı, günümüz dünyasında, yeşilin ve doğada yaşayan insanlar da dahil tüm varlıkların, yaşam alanlarının yine insanlar tarafından yok edilmesi ve bu durum karşısında diğer canlıların içine düştüğü çaresizliği anlatan, topluma sosyal bir mesaj niteliğindeki oyundaki minik yüreklerin muhteşem performansı beğenildi.

Hayvan, ağaç, bitki ve kısaca tabiatın kendi dili ile imdat çığlığını yükselttiği oyun izleyenlerce uzun süre alkışlandı.

(Volkan SINAYUÇ)