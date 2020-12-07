Suya zam yapılmazken, şehir içi ulaşım ise yeniden ayarlandı

Belediye Başkanı Aşgın’ın Cumartesi günü duyurduğu gibi su ücretleri zamlanmazken, şehir içi ulaşımda ise akıllı kart bileti ve jetonların ücretleri yeniden ayarlandı.

Buna göre, 2.3 lira olan tam kontör ücreti 2.75 liraya, 1.75 lira olan öğrenci kontörü 2 liraya, 3.25 lira olan tek binimlik kontör 3.50 liraya, 3 lira olan Organize Sanayi Bölgesi 3.25 liraya, 13 lira olan kart ücreti de 15 liraya yükseltildi.

SUYA ZAM YOK

Su ücretlerinde ise bir takım kalemlerde zam yapılmadı.

Buna göre meskenlerde 0-10 ton arası su ücreti 1.95 lira, 11-30 ton arası su ücreti 2.50 lira, 31 ton ve üzeri su ücreti ise 3.50 liradan ücretlendirilmeye devam edecek.

YILMAZ ATIK SU VE KATI ATIK

BEDELLERİNİ HATIRLATTI

CHP Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz ise atık su ücretlerinde ve katı atık toplama ücretlerinde zamma gidildiğini belirterek, yurttaşların 2021 yılında evlerine gönderilecek faturalarda bu kalemlerde yaşanan artışı göreceğini söyledi.

“HER HİZMETİN BİR MALİYETİ VAR”

Belediye Başkanı Aşgın ise her hizmetin bir maliyetinin bulunduğunu belirterek, “Her gün evlerin önünden çöpler toplanıyor, bunun bir maliyeti var. Şehir içi içme suyu temizleniyor, dezenfekte ediliyor, bunun da bir maliyeti var. Atık su arıtma tesisinin maliyeti var. Bunlara yönelik olarak yeniden değerlendirme yapma zorunluluğumuz var” dedi. (Haber Merkezi)