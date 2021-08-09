Suudi Arabistan, Türkiye dahil 33 ülkeden umreci kabul etmeyecek

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından, 9 Ağustos'tan itibaren umre ibadeti için yurt dışından ziyaretçi kabul edileceğinin duyurması üzerine Diyanet İşleri Başkanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Suudi Arabistan tarafından yapılan duyuruda umre ziyaretinde bulunacakların, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet edeceklerin Suudi Arabistan'da onaylı Covid-19 aşılarını yaptırmalarını ön koşul olduğu belirtildi.

Ayrıca korona virüs tedbirlerine riayet edilerek günlük 60 bin, aylık ise yaklaşık 2 milyon umrecinin kabul edileceği aktarıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan açıklamada, hangi ülkelerden umreci kabul edileceği ve ülkelere kaç kişilik kontenjan verileceğinin ise ülkelerin vaka sayılarının göz önünde bulundurularak ilerleyen günlerde netleşeceği ifade edildi.

Açıklamada, şu an için Türkiye, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, İran, Hindistan, Mısır ve Lübnan'ın da bulunduğu 33 ülkeden umreci kabul edilmeyeceği, bu listelerin ise ilerleyen günlerde belirli periyotlarla güncelleneceği bildirildi.