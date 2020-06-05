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Sururi Onan'ın annesi vefat etti

İstanbul Çorumlular Dernek Başkanı Sururi Onan'ın annesi Gülüzar Onan vefat etti.

Güncel 05.06.2020, 14:49
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Sururi Onan'ın annesi vefat etti

Merhumenin cenazesi 5 Haziran Cuma günü (bugün) Sungurlu - Arifegazili Köyünde ilkindi namazının ardından toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

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