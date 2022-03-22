Sürücülere 1 saatte 8 bin 328 tl ceza kesildi

Sürücülerde yakalanma riski duygusunu oluşturmak amacıyla dron desteğiyle yapılan denetimde araç ve sürücüler, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde incelendi. Uygulama noktası çevresinde kural ihlali yapan sürücüler de dron ile tespit edildi.

152 ARAÇ DENETLENDİ

Trafikte kask takmadan seyrettiği belirlenen 2 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Ekiplerce 152 araç denetlenirken, aracının trafik sigortası olmayan 3 sürücü ile sürücü belgesi bulunmayan 2 kişiye de para cezası verildi. 1 saat süren denetimlerde toplam 8 bin 328 TL trafik cezası kesildi.